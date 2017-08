Ecosse, terres de légendes

diffusé le dim. 13.08.17 à 23h10 de : Gérard Pont, Christophe Maillet art & culture | 68min | tous publics

Jusqu'à aujourd'hui, l'Ecosse a su préserver des traditions remontant à son passé celtique. La musique et la danse font partie de ces héritages qui se transmettent de génération en génération. Des ports d'Ullapool ou de Tobermory, des lochs aux parfums de tourbe de l'île d'Arran aux pubs typiques de Glencoe ou d'Oban, ce périple musical permet de découvrir les meilleurs musiciens de la scène écossaise. Les fiers «pipe bands» des Highlands et les célèbres «Scottish Dancers» dévoilent leur art, le tout au beau milieu des paysages chargés d'histoire de l'Ecosse, entre côtes déchirées par les flots et vieilles pierres.