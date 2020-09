Après une étape de montagne épique au Puy Mary qui a vu la victoire de Daniel Martinez, aurons-nous droit à une course de transition ou une course de mouvement(s) ? Difficile de cerner cette 14e étape entre Clermont-Ferrand et Lyon. Le parcours présente 5 difficultés dont l'enchaînement de deux côtes de 4e catégorie dans les 15 derniers kilomètres. Idéal pour les baroudeurs ? Commentaires : Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert.