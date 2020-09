L'étape 7 en intégralité

Suivez en direct vidéo la 7e étape du Tour de France 2020 avec aux commentaires Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse. Dans un parcours qui ne présente pas de difficultés majeures entre Millau et Lavaur, le vent pourrait jouer son rôle et créer des bordures qui sont souvent décisives dans le classement général. Adam Yates devrait garder son maillot jaune sans trembler. Sera à suivre avec attention le duel entre Sam Bennett et Peter Sagan pour le maillot vert, puis un probable sprint final où Caleb Ewan fait figure de favori.