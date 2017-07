Une vie de chaton

diffusé le mer. 19.07.17 à 20h55 de : Jackie Garbutt animaux & nature | 81min | tous publics

De leur naissance à leur premier anniversaire, en passant par leurs premiers pas ou leur départ vers leur nouvelle famille, des chatons de trois portées différentes, de salon, sauvages ou de ferme, invitent à découvrir le monde à travers leurs yeux. Après à peine quelques semaines de vie, il est temps pour eux de rejoindre leur foyer définitif, et d'y prendre leurs marques. Si certains sont accompagnés de leurs frères et soeurs, d'autres, à l'instar de Sassy, qui a grandi dans un refuge, doivent s'habituer au contact humain et à la présence d'autres animaux, comme des chiens. Comment vont-ils s'acclimater à leur nouvel environnement ? Leur premier anniversaire marque leur passage de l'enfance à l'âge adulte. Un cap, qui les voit devenir de vrais chats, dotés de tous les comportements inhérents à leur espèce.